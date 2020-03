Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: seizoensopening uitgesteld, YouTube-dag geannuleerd

Attractiepark Slagharen gaat niet open op vrijdag 27 maart, zoals eigenlijk de bedoeling was. Door de coronacrisis in Nederland heeft het Overijsselse pretpark besloten om de seizoensopening uit te stellen tot vrijdag 3 april. "Hierin volgen wij de landelijke adviezen en specifiek de veiligheidsregio IJsselland", laat een woordvoerster weten.



Voor de periode vanaf 3 april worden "adequate maatregelen" genomen ter preventie van het coronavirus. "We besteden extra aandacht aan hygiëne- en desinfectieprotocollen om een gezond en veilig bezoek te garanderen en zullen op verschillende locaties posters met hygiënemaatregelen ophangen."





Het YouTube-evenement Invites, dat op zondag 12 april plaats had moeten vinden, gaat niet door. "Het risico dat de overheid op een later moment adviseert dergelijke evenementen ook in april te mijden, blijkt een reële situatie", denkt Slagharen. Er komt een nieuwe editie in 2021.



Terugbetaald

Wie een entreebewijs had gekocht voor de periode tot en met 2 april of voor Invites, mag dat kaartje op elke openingsdag tot 3 januari 2021 gebruiken. Een andere optie is om het aankoopbedrag terugbetaald te krijgen. Daarvoor kan gemaild worden met [email protected] Geboekte verblijven in het vakantiepark kunnen verplaatst worden.

