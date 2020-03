Madurodam

Madurodam wordt alsnog gesloten: 'Zorgvuldige afweging'

Madurodam is met onmiddellijke ingang gesloten voor bezoekers. Gisteravond leek het erop dat het themapark in Den Haag open kon blijven na het nemen van extra maatregelen tegen het coronavirus. Na een "zorgvuldige afweging" heeft de directie besloten om alsnog per direct dicht te gaan.



Eerder beloofde Madurodam om de capaciteit van vijf overdekte attracties te halveren, zodat bezoekers op gepaste afstand van elkaar zouden blijven. Ook werd de capaciteit van restaurants naar beneden bijgesteld. Commerciële evenementen werden afgelast.





Het bleek niet voldoende om alle risico's weg te nemen. De nieuwe maatregel geldt vooralsnog tot en met dinsdag 31 maart 2020. "Alle medewerkers van Madurodam zijn inmiddels geïnformeerd", vult een woordvoerster aan.



Efteling

Madurodam volgt het voorbeeld van onder andere de Efteling, Duinrell, Toverland en een groot aantal dierenparken.

