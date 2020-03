Nieuws

Nederlandse dierentuinen kiezen bij nader inzien tóch massaal voor volledige sluiting

Een groot aantal Nederlandse dierentuinen gaat bij nader inzien toch dicht. Tot nu toe vonden de meeste dierenparken het ondanks de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus niet nodig om de poorten te sluiten. Nu gaan ze - na intensief overleg - alsnog overstag.



Het gaat om Wildlands Adventure Zoo Emmen, Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem, Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, DierenPark Amersfoort, GaiaZOO in Kerkrade, ZooParc Overloon, Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn, Dierenrijk in Mierlo en AquaZoo Leeuwarden.





"Wij zien het als onze plicht om risico's voor dieren, gasten én medewerkers zo klein mogelijk te houden", laat GaiaZOO bijvoorbeeld weten. "Het welzijn van de dieren komt niet in het gedrang", legt eigenaar Libéma van onder andere Beekse Bergen uit. Sommige parken noemen 31 maart als voorlopige einddatum, andere bestemmingen zijn "tot nader order" dicht.



Abonnementhouders

Diergaarde Blijdorp zal de komende tijd alleen geopend zijn voor abonnementhouders. "Mede door de sluiting van veel andere recreatiemogelijkheden, verwachten wij een niet voldoende beheersbare toestroom van dagbezoekers, soms zelfs vanuit het hele land", luidt de uitleg.



Het Dolfinarium in Harderwijk kondigde vanochtend al een volledige sluiting aan. Apenheul in Apeldoorn is 's winters sowieso gesloten. Daar begint het zomerseizoen naar verwachting op 4 april. Voorlopig zijn alleen Artis in Amsterdam, Ouwehands Dierenpark in Rhenen, Sea Life Scheveningen en BestZOO nog geopend voor publiek.

