Foto's: dit was voorlopig de laatste openingsdag van de Efteling

Vrijdag 13 maart 2020 gaat de boeken in als de dag dat de Efteling voorlopig voor het laatst geopend was voor publiek. Er hing een bedrukte sfeer. Ondanks een hoop voorzorgsmaatregelen vroegen veel medewerkers zich af of het wel verstandig was om überhaupt open te gaan, gezien de coronacrisis. Rond 13.30 uur kwam het verlossende woord van de Efteling-directie.



Toen werd duidelijk dat het attractiepark vanaf zaterdag minstens achttien dagen lang dicht zal zijn. Ook op de voorlopig laatste openingsdag merkten Efteling-bezoekers al een hoop van de angst voor het coronavirus. Dat begon al bij de ingang, waar personeelsleden de entreepoort 's ochtends af en toe sloten om spreiding te creëren.





In het park stonden op zeer veel plekken informatieborden met richtlijnen. "Houd, ook in de wachtrij, afstand tot anderen", luidde de tekst. "Wij helpen je hierbij door een maximaal aantal gasten toe te laten in de wachtrij en de single rider-wachtrij te sluiten. Wij vragen je om de instructies van onze medewerkers op te volgen."



Extreem rustig

Mede door de landelijke coronapaniek was het extreem rustig in het park, met wachttijden van hooguit enkele minuten. Personeelsleden zorgden ervoor dat per overdekte locatie maximaal honderd personen tegelijk toegelaten zouden worden. Zij-ingangen van veel gebouwen werden afgesloten. Eerder had de Efteling het aantal zitplaatsen bij horecagelegenheden al naar beneden bijgesteld.



Ook wachtrijen voor attracties werden af en toe afgesloten, om groepsvorming tegen te gaan. In het Sprookjesbos had een grappenmaker een mondkapje omgedaan bij Ezeltje Strek Je. De Stoomtrein stopte vrijdag niet in themagebied Ruigrijk. Het station bevindt zich namelijk in horecacomplex Station de Oost, waar ook een limiet van maximaal honderd personen gold.



Huisartsenpost

De EHBO-post naast het Carrouselpaleis riep bezoekers en collega's met gezondheidsklachten op om vooral niet naar binnen te komen. "Dan vragen wij u om naar huis te gaan en contact op te nemen met uw eigen huisarts of huisartsenpost."



Rond 19.20 uur werd de entreepoort van de Efteling gesloten, voorlopig voor het laatst. Op dit moment wordt woensdag 1 april genoemd als de datum waarop het Kaatsheuvelse sprookjespark weer opengaat. Of dat inderdaad het geval zal zijn, wordt later besloten op basis van advies van de overheid.





























































































