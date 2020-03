ZOO Antwerpen

ZOO Antwerpen ziet geen reden voor sluiting: 'Onbegrijpelijk en onverantwoord'

ZOO Antwerpen verwelkomt voorlopig nog gewoon bezoekers, ondanks de beslissing van de Belgische overheid om toeristische trekpleisters te sluiten. Uit angst voor het coronavirus moeten alle recreatieve activiteiten tot 3 april afgelast worden. De dierentuin in Antwerpen voelt zich echter niet aangesproken.



"ZOO Antwerpen blijft voorlopig open voor de bezoekers, zodat jullie kunnen blijven genieten van de natuur en de dieren", meldt het park in een verklaring op social media. De reden? "Wandelen in het groen en in open lucht geeft je energie en helpt je te ontspannen. Experts raden aan om een frisse neus te halen in de natuur, in het groen, tussen de bomen. De natuur voedt en geeft je energie."





De kans op een coronabesmetting zou in een dierenpark zeer klein zijn, denkt het management. "We vragen jullie bij een bezoek aan het park om goed voor elkaar te zorgen en rekening te houden met de speciale maatregelen rond persoonlijke hygiëne." Restaurants sluiten uit voorzorg wel de deuren.



Thuisblijven

Ook vinden er geen presentaties plaats. Zusterpark ZOO Planckendael gebruikt dezelfde redenering om geopend te blijven. Op Facebook wordt verbaasd gereageerd. "Experts raden helemaal niet aan om een frisse neus te halen", zegt bijvoorbeeld Alexandra Muylaert. "Experts raden aan om zo veel mogelijk thuis te blijven. Cut the crap."



"Onbegrijpelijk en onverantwoord dat jullie op deze manier nog mensen proberen lokken", vindt Nico Lauwers. "Wat een gebrek aan burgerzin van een organisatie die leeft van subsidies. Ik ben echt diep teleurgesteld." Nico Penneman: "Super voor alle mensen die het nog niet snappen!"

