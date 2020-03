Attractiepark Toverland

Toverland gaat alsnog dicht in verband met coronavirus

Toverland heeft er toch voor gekozen om volledig te sluiten vanwege het coronavirus. Het park zal in ieder geval van zaterdag 14 tot en met vrijdag 27 maart dicht zijn. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.



De overheid adviseerde gisteren om publieke locaties met meer dan honderd personen tot en met dinsdag 31 maart te sluiten. Dat moet nieuwe coronabesmettingen tegengaan. Desondanks vond Toverland een volledige sluiting toen nog niet noodzakelijk. Het park wilde naar eigen zeggen advies van de Noord-Limburgse veiligheidsregio afwachten.





Nu laat de directie weten: "We hebben de maatschappelijke verplichting om aan de maatregelen vanuit het kabinet te voldoen." Toch houdt Toverland zich niet helemaal aan de dringende oproep. Het park gaat namelijk uit van een sluiting tot en met 27 maart in plaats van tot en met 31 maart, zoals het overheidsadvies voorschrijft.



Nauwlettend

"Op 28 maart staat de opening van ons zomerseizoen gepland en die willen we vooralsnog aanhouden", zegt Toverland-directeur Jean Gelissen jr. "Uiteraard houden we de situatie nauwlettend in de gaten de komende periode." De Efteling is wel dicht tot en met de 31e.



Toverland zou deze maand dagelijks geopend zijn. Doordeweeks zijn normaal gesproken alleen de overdekte gedeeltes Land van Toos en Wunderwald toegankelijk. In de weekenden zouden daar de buitengebieden Port Laguna, Magische Vallei, Ithaka en Avalon bijkomen, onder de noemer 'pré-seizoen'.

