Efteling

Uitzonderlijk: Efteling komende weken gesloten door coronadreiging

De Efteling heeft besloten om het volledige attractiepark te sluiten vanaf zaterdag 14 maart. Bezoekers zijn tot en met dinsdag 31 maart niet welkom. De rigoureuze maatregel, genomen in afstemming met de Brabantse veiligheidsregio's, zou nodig zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



Gisteravond werd nog getwijfeld of het dichtgooien van het park wel noodzakelijk was. Vandaag is de Efteling dan ook gewoon geopend. Wel werden verschillende aanvullende maatregelen genomen, zoals het spreiden van groepen en het verlagen van de maximumcapaciteit van gebouwen. In het park staan verschillende informatieborden die de situatie uitleggen.





ZIE OOK: Opvallend: Efteling vrijdag open ondanks overheidsadvies



Nu komt het alsnog tot een volledige sluiting. Het park gaat minstens achttien dagen dicht. De Efteling-directie is plotseling een stuk stelliger dan gisteravond. "Het is belangrijk dat ook wij onze verantwoordelijkheid nemen, zeker in Brabant, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", staat in een verklaring.



Moeilijk

"Een moeilijk besluit, maar de veiligheid van medewerkers en gasten staat vanzelfsprekend voorop." Nederland telt op dit moment 804 geregistreerde coronapatiënten. 356 daarvan komen er uit de provincie Noord-Brabant.



Het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land zijn vanaf dinsdag 17 maart niet toegankelijk. Gasten die voor komend weekend een verblijf hebben geboekt, blijven dus gewoon welkom. Het Efteling Golfpark en het Efteling Theater waren sinds gisteravond al gesloten.



Tien jaar geleden

De laatste keer dat de Efteling een hele dag gesloten was, was op woensdag 31 maart 2010. Destijds hanteerde het attractiepark nog geen jaarrondopenstelling. Sinds 1 april 2010 - bijna tien jaar geleden - is het park elke dag geopend geweest.



Bij de hoofdentree staat daarom tegenwoordig een 'eeuwig schrijvende pennenveer', met de tekst: "Zolang de pennenveer blijft schrijven zal de Efteling voor altijd open blijven. Hier wordt elk mensenkind verblijd, een herinnering tot in eeuwigheid..." Morgen kan de pennenveer dus stilgezet worden.









ZIE OOK: Ongekende maatregel: Disneyland Paris sluit de poorten wegens coronadreiging