Disneyland Paris

Disneyland Paris vraagt iedereen om te stoppen met bellen

Disneyland Paris vraagt iedereen om te stoppen met bellen naar de klantenservice. Medewerkers kunnen de grote hoeveelheid telefoontjes niet aan. Bovendien wordt er nu zo vaak gebeld naar Disney dat belangrijke noodoproepen verstoord worden.



Vannacht werd bekend dat Disneyland Paris vanaf zondagavond tot het eind van deze maand gesloten is wegens de uitbraak van het coronavirus. Verblijfsgasten kunnen hun geplande vakantie kosteloos annuleren of verplaatsen. Dat zorgt vandaag voor vele honderden telefoontjes. De klantenservice is daar niet op berekend.





In eerste instantie werd personen met een aankomstdatum na 31 maart verzocht om op een later moment contact op te nemen. "Op deze manier willen we de gasten die tijdens de sluiting komen als eerste helpen."



Uitstellen

Nu wordt opgeroepen om helemaal niet meer te bellen. "Het oproepvolume verstoort kritische noodoproepen in onze regio", staat in een verklaring op social media. "We vragen je daarom om de oproepen uit te stellen tot volgende week, ook al zou je verblijf de komende dagen beginnen." Disney belooft dat elk verzoek uiteindelijk behandeld zal worden.



Alle Disney-hotels en Disney's Davy Crockett Ranch blijven tot nader order operationeel. Ook voor winkelgebied Disney Village is nog geen sluiting aangekondigd. Geboekte vakanties voor de komende dagen kunnen indien gewenst dus doorgaan, al zijn de Disney-parken dicht.

