Dolfinarium

Dolfinarium kiest voor tijdelijke sluiting vanwege coronavrees

Het Dolfinarium in Harderwijk zal de komende tijd gesloten zijn voor bezoekers. Tot en met vrijdag 27 maart is het bekende Gelderse dierenpark dicht. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken, meldt regiodirecteur Bert van de Hoef van eigenaar Aspro Parks aan Looopings.



Gisteren aangekondigde overheidsmaatregelen gelden voorlopig tot en met dinsdag 31 maart. Het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu willen dat Nederlanders bijeenkomsten met meer dan honderd personen mijden om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.





Veel dierentuinen kiezen er daarom voor om binnenlocaties te sluiten, entertainment te schrappen en dierenpresentaties te annuleren. Tijdens een dagje Dolfinarium zijn die onderdelen echter de hoofdingrediënten. Gedeeltelijk openblijven zou daarom weinig zin hebben.



Zusterpark

Het Dolfinarium had deze maand geopend moeten zijn op alle weekenddagen, plus maandag 30 en dinsdag 31 maart. De ingrijpende maatregel geldt ook voor het Zeeuwse zusterpark Deltapark Neeltje Jans, bevestigt Van de Hoef.

