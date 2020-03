Pairi Daiza

Grootste dierenpark Benelux schrapt seizoensopening omwille van corona

Het grootste dierenpark van de Benelux stelt de geplande seizoensopening uit. Pairi Daiza in België zou opengaan op zaterdag 21 maart, maar in verband met het coronavirus moet dat moment uitgesteld worden. De dierentuin gaat nu uit van zaterdag 4 april als openingsdatum.



"Deze beslissing wordt genomen in collegiaal overleg met de gemeentediensten van Brugelette", staat in een persverklaring. "Het lijkt ons omwille van de volksgezondheid raadzaam om de deuren tijdelijk gesloten te houden." Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen om coronabesmettingen tegen te gaan als het park later alsnog opengaat.





Medewerkers van Pairi Daiza gaan contact opnemen met personen die een verblijf hadden geboekt tussen 21 maart en de nieuwe openingsdatum. "Uitstel is geen afstel. De medewerkers van Pairi Daiza zullen van de extra sluitingsdagen gebruikmaken om het park nog beter voor te bereiden op de komst van de eerste bezoekers."



Twijfel

Nederlandse dierentuinen twijfelden gisteren nog over een volledige sluiting. Sinds vanmiddag zijn de meeste partijen overstag. Van de grote dierenparken blijven vooralsnog alleen Artis en Ouwehands Dierenpark open. In België kiezen ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael er ook voor om voorlopig geopend te blijven.

