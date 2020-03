Disneyland Paris

Ongekende maatregel: Disneyland Paris sluit de poorten wegens coronadreiging

Disneyland Paris heeft de strijd tegen het coronavirus voorlopig verloren. Uit angst voor de verspreiding van de besmettelijke ziekte zijn de Disney-parken vanaf zondagavond 15 maart volledig gesloten. Dat heeft het Amerikaanse moederbedrijf The Walt Disney Company zojuist bekendgemaakt.



"Uit voorzorg en in het belang van onze gasten en medewerkers sluiten we onze themaparken in het Disneyland Paris-resort, vanaf het einde van de dag op zondag 15 maart tot het einde van de maand", staat in een verklaring. Of de parken na 31 maart weer opengaan, wordt later bepaald.





Personeelsleden krijgen in de tussentijd gewoon betaald, belooft het management. De hotels van Disneyland Paris blijven tot nader order wel geopend. Ook uitgaansgebied Disney Village zal voorlopig gewoon operationeel zijn.



Entertainment

De afgelopen dagen nam Disney een heleboel maatregelen om ervoor te kunnen zorgen dat de parken open konden blijven. Entertainment werd geschrapt, de maximumcapaciteit van restaurants, winkels en wachtrijen ging omlaag, single riders-rijen werden niet meer gebruikt en op veel plekken kwamen grote posters met hygiënerichtlijnen te hangen.



De aanpassingen zouden eigenlijk minimaal tot half april van kracht zijn. Alle moeite heeft niet mogen baten. Op zondag is het Walt Disney Studios Park voor zover bekend open tot 20.00 uur. Het Disneyland Park sluit naar verwachting om 21.00 uur. Daarna zijn beide parken minstens zestien dagen lang uitgestorven.



Aanslagen

Dat Disneyland Paris tijdelijk dichtgaat kwam in de 28-jarige geschiedenis slechts twee keer eerder voor. De eerste keer was in 1999, vanwege een tornado. De tweede keer was in november 2015, naar aanleiding van terroristische aanslagen in de hoofdstad. Toen waren de Disney-parken vier dagen niet toegankelijk.



Vrijdag werd bekend dat Disneyland in Californië en Walt Disney World in Florida komend weekend eveneens worden gesloten. Daarmee is straks wereldwijd geen enkel Disney-park meer operationeel, een unicum. Eerder gingen Hong Kong Disneyland, Shanghai Disney en Tokyo Disney al dicht vanwege de angst voor corona.



Klantenservice

Wie een verblijf had geboekt bij Disneyland Paris kan het reeds betaalde bedrag terugkrijgen. Door de gigantische hoeveelheid vragen en verzoeken zal de klantenservice de komende dagen echter niet of zeer slecht bereikbaar zijn.



Frankrijk telt tot nu toe 2876 geregistreerde coronapatiënten. Er vielen 61 dodelijke slachtoffers.

