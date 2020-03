Madurodam

Madurodam halveert capaciteit van attracties vanwege corona

De capaciteit van de vijf overdekte attracties in Madurodam wordt gehalveerd vanwege het coronavirus. Dat heeft een woordvoerster van het Haagse themapark zojuist bekendgemaakt. De beroemde miniatuurstad in het hart van het park blijft wel geopend voor publiek.



Nu de overheid adviseert om bijeenkomsten met meer dan honderd personen te vermijden, ziet Madurodam zich genoodzaakt om aanvullende maatregelen te treffen. Het halveren van de attractiecapaciteit moet ervoor zorgen dat "bezoekers op gepaste afstand van elkaar blijven". "Hier wordt ook rekening mee gehouden in de wachtrijgebieden."





In het parkrestaurant en andere overdekte ruimtes mogen voorlopig maximaal tachtig personen tegelijk aanwezig zijn. Bezoekers worden bij binnenkomst en op verschillende plekken in het park geïnformeerd over de getroffen voorzorgsmaatregelen.



Buitenruimte

Personeel werkt zo veel mogelijk thuis. Commerciële evenementen die de komende weken gepland zijn, worden indien mogelijk uitgesteld. "De gezondheid en veiligheid van bezoekers en medewerkers staat te allen tijde voorop", aldus de voorlichtster. Ze benadrukt dat het park "voor 80 procent uit buitenruimte bestaat".

