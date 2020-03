Plopsa Group

Ingrijpende beslissing: alle Plopsa-parken in België gesloten

De Belgische Plopsa-parken zijn voorlopig dicht. In België moeten alle recreatieve activiteiten tot en met vrijdag 3 april opgeschort worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor kunnen Plopsaland De Panne en Plopsa Indoor Hasselt de komend weken geen bezoekers ontvangen.



Dat geldt ook voor twee aparte overdekte locaties in De Panne: waterparadijs Plopsaqua en Mayaland Indoor. Een exclusieve openingsdag voor abonnementhouders in Plopsaland De Panne op zaterdag 28 maart gaat niet door. Attractiepark Plopsa Coo zou tot zaterdag 4 april sowieso gesloten zijn.





Ook Plopsa-parken in andere landen hebben last van het coronavirus. Het Poolse pretpark Majaland Kownaty is tot en met 31 maart niet toegankelijk. Plopsa Indoor Coevorden in Nederland laat vanaf vandaag maximaal honderd bezoekers tegelijk naar binnen, op advies van de overheid.



Holiday Park

Woensdag liet de Plopsa Group nog weten dat de verschillende parken maximaal 950 personen tegelijk zouden toelaten in verband met het coronavirus. Die maatregel geldt momenteel nog wel in het Duitse Holiday Indoor, onderdeel van Holiday Park.

