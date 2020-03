Nieuws

Nederlandse dierentuinen zien nog niets in volledige sluiting

Nederlandse dierentuinen zijn vooralsnog niet van plan om de poorten te sluiten naar aanleiding van nieuwe overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseerde vanmiddag om bijeenkomsten met meer dan honderd personen tot eind maart te mijden. Voor de dierenparken is dat nog geen reden om volledig dicht te gaan. Wel worden op veel plekken overdekte ruimtes afgesloten.



Wildlands Adventure Zoo Emmen brengt het aantal plaatsen in horecagelegenheden terug tot maximaal honderd. "Dit geldt ook voor wachtrijen bij attracties en de binnenspeelplaats Animazia." Bovendien stopt het Drentse park met het geven van educatieve dierenpresentaties.





In Ouwehands Dierenpark in Rhenen komt het dagprogramma met theatershows, voedermomenten en parkentertainment te vervallen. Bezoekers worden geweigerd bij alle overdekte en afgesloten dierenverblijven en speellocaties. Hieronder vallen het aquarium, RavotAapia, Gorilla Adventure, het Afrikahuis, Urucu, de tijgertunnel, het reuzenschildpaddenverblijf, de olifantenstal, de observatiepost en het nachtdierenverblijf.



Oceanium

Ook een bezoek aan Diergaarde Blijdorp gaat er drastisch anders uitzien. Alle binnenlocaties en binnenverblijven, waaronder het beroemde Oceanium, sluiten. Ook de Krokodillenrivier, neushoorn- en olifantenverblijf Taman Indah, vlinderparadijs Amazonica, de Rivièrahal en het Aziëhuis gaan dicht, net als souvenirwinkels en restaurants. "Op dit moment is Diergaarde Blijdorp coronavrij en wij nemen uiteraard alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor zowel bezoekers als medewerkers om dit zo te houden", laat de Rotterdamse dierentuin weten.



Safaripark Beekse Bergen neemt maatregelen om groepsvorming tegen te gaan. "Alle activiteiten waarbij groepsvorming zou kunnen plaatsvinden, worden preventief geannuleerd", zegt een woordvoerster. Het gaat hierbij om voederpresentaties, de roofvogelsafari en de bootsafari.



Beleid

Verder wordt de capaciteit van restaurants verlaagd tot zestig zitplaatsen. Binnenaccommodaties, zoals de binnenverblijven van dieren, zijn voorlopig niet toegankelijk voor bezoekers. Het beleid geldt ook voor de andere dierenparken van eigenaar Libéma: AquaZoo Leeuwarden, Dierenrijk in Mierlo en ZooParc Overloon.



In Artis worden de binnenverblijven voor dieren en overdekte horecapunten afgesloten uit angst voor het coronavirus. Ook het Planetarium en museum Micropia zijn buiten bedrijf. In de buitenlucht hoeven bezoekers zich geen zorgen te maken, denkt Artis. "Het park biedt voldoende ruimte om verspreid rond te lopen."



Van dag tot dag

Dierenpark Burgers' Zoo is vooralsnog gewoon geopend voor publiek, maar daar kan later verandering in komen. "We kunnen op dit moment echt nog geen weken vooruitkijken", laat een woordvoerder weten. "We volgen de situatie van dag tot dag nauwlettend." Binnenspeeltuin Kids Jungle is dicht.



DierenPark Amersfoort volgt de adviezen van het RIVM naar eigen zeggen op de voet. "Ons dierenpark blijft vandaag open", meldt een voorlichtster. In de grotere horecalocaties mogen niet meer dan honderd bezoekers tegelijkertijd binnen zijn. Presentaties van dierenverzorgers worden geschrapt. "Op die manier stimuleren wij dat bezoekers zich spreiden over ons bosrijke park."

