Opvallende posters waarschuwen bezoekers Disneyland Paris voor coronavirus

Disneyland Paris doet er alles aan om de poorten niet te hoeven sluiten. Bezoekers worden vanaf vanmiddag door het hele park geconfronteerd met hygiënerichtlijnen. Op veel plekken zijn opvallende groene posters opgehangen en grote borden neergezet. Daarop staan tips om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



Disneyland raadt iedereen aan om geen handen te schudden, goed de handen te wassen met zeep, te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en wegwerpzakdoekjes te gebruiken. Het gaat om "adviezen van volksgezondheidsautoriteiten".





Normaal gesproken kunnen bezoekers bij de entree van de Disney-parken een folder met het dagelijkse entertainmentprogramma oppikken. Nu alle openluchtshows, parades en meet-and-greets met menselijke Disney-figuren zijn geschrapt, heeft men de folders vervangen door informatieflyers met dezelfde richtlijnen.



Pompjes

Disneyland Paris probeert het sluiten van de parken te voorkomen met een groot aantal voorzorgsmaatregelen. Naast het annuleren van een hoop acts zijn onder meer alle single riders-wachtrijen dicht. Ook is gezorgd voor talloze pompjes met handgel.



Verder zien medewerkers erop toe dat restaurants, souvenirwinkels en wachtrijen niet meer dan duizend personen tegelijk huisvesten.

















