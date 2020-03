Disneyland Paris

Bekende Disneyland Paris-auteur overleden

De man achter een iconisch boekwerk over Disneyland Paris is overleden. Alain Littaye, co-auteur van het boek From Sketch to Reality, stierf eerder deze maand op 65-jarige leeftijd. Dat laten vrienden weten op social media. Littaye was ook de man achter de langlopende blog Disney and More.



From Sketch to Reality wordt gezien als een musthave voor Disney-fans. Het 320 pagina's tellende boek bevat honderden exclusieve ontwerpen van beroemde attracties en unieke foto's van de bouw van het Disneyland Park. Littaye schreef het boek samen met Disney-historicus Didier Ghez.





ZIE OOK: Disneyland Paris introduceert bijzonder souvenir voor fans: plattegrond op posterformaat



Op social media wordt verslagen gereageerd op het nieuws. "We zijn kapot van het verlies", schrijft fansite DLP Welcome. "Hij was fantastisch en zijn kennis en inzicht waren ongeëvenaard", aldus podcast Discover DLP. "Alain Littaye zal zeer gemist worden", meldt Twitter-account DLP Town Square. "Hij was de auteur van één van de beste Disney-boeken ooit."



Bron

"Bedankt voor alle gesprekken en discussies over de parken in de loop van de jaren", schrijft pretparksite Screamscape. "Je zult gemist worden." The Disney Blog: "Ik ben diepbedroefd. De gemeenschap heeft een geweldige bron en een prachtige vriend verloren."

ZIE OOK: Nieuw boek ontrafelt geheimen van Disney-spookhuis Phantom Manor