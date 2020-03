Efteling

Opvallend: Efteling vrijdag open ondanks overheidsadvies

Ondanks dat de overheid adviseert om toeristische attracties te sluiten vanwege het coronavirus, is de Efteling van plan om op vrijdag 13 maart gewoon open te gaan voor publiek. Dat staat in een verklaring die de Efteling-directie zojuist naar buiten heeft gebracht.



Het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen dat Nederlanders sociale contacten de rest van de maand zo veel mogelijk mijden. Ook moeten bijeenkomsten met meer dan honderd personen geannuleerd worden. Daaronder vallen bijvoorbeeld musea, concerten én pretparken.





Het dringende advies geldt voorlopig tot en met dinsdag 31 maart. De Efteling heeft de afgelopen weken steeds gezegd dat de aanwijzingen van het RIVM te allen tijde opgevolgd dienen te worden. Toch ziet het Efteling-management op dit moment geen noodzaak om bezoekers te gaan weren.



Advies

Men wil een regionaal adviesorgaan afwachten. "We zijn nog steeds in afwachting van het advies van de Brabantse veiligheidsregio's", laat het park weten. "Dat advies verwachten wij morgen in de loop van de dag. Daarom is het attractiepark vooralsnog morgen gewoon open."



Wel zijn het Efteling Theater en het Efteling Golfpark in ieder geval tot en met dinsdag 31 maart gesloten. Alle resterende voorstellingen van Efteling-theatershow CARO in maart worden afgelast. Ook zakelijke evenementen met meer dan honderd deelnemers gaan in die periode niet door.



Afhankelijk

Het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land blijven tot en met maandag 16 maart in ieder geval geopend. "Verdere opening is afhankelijk van een besluit over het attractiepark." Voor de geopende locaties worden de reeds bestaande voorzorgsmaatregelen aangescherpt.



Duinrell heeft er wel voor gekozen om het attractiepark en het bijbehorende Tikibad de komende weken te sluiten voor dagbezoekers. Alleen vakantiegasten blijven welkom, maximaal honderd tegelijk. De Duinrell-directie riep andere parken op om "verantwoordelijkheid te nemen" en het voorbeeld te volgen. Aan die oproep geeft de Efteling nog geen gehoor. Ook Toverland kijkt de situatie voorlopig nog even aan.

