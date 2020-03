Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam zet 'Trump' op straat

Madame Tussauds Amsterdam geeft een geheel eigen draai aan het nieuws over het inreisverbod in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten dat Europeanen vanaf vrijdag dertig dagen lang niet welkom zijn in zijn land, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



Als een reactie heeft Madame Tussauds in de hoofdstad het wassenbeeld van Trump een mondkapje op gegeven en op straat gezet. "Europeanen niet welkom in de Verenigde Staten, Trump niet welkom in Europa", luidt het foto-onderschrift.





"Het is bedoeld als geintje", laat een woordvoerster aan Looopings weten. "Wij zijn natuurlijk een toeristische attractie waar ook veel buitenlanders komen. We hopen gewoon dat het toerisme snel weer op gang komt."



Verenigd Koninkrijk

Het inreisverbod van Trump geldt voor alle mensen die veertien dagen voor hun geplande vertrek naar de Verenigde Staten in landen zijn geweest die vallen onder het Europese Schengenverdrag. Amerikaanse burgers en reizigers uit het Verenigd Koninkrijk ontspringen de dans.



Madame Tussauds, onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments, blijft tot nader order wel geopend voor publiek. Naar aanleiding van nieuwe maatregelen van het kabinet worden maximaal honderd personen tegelijk binnengelaten. Hetzelfde geldt voor zusterattractie The Amsterdam Dungeon.

