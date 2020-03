Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Duinrell en Tikibad wekenlang gesloten voor dagbezoekers door coronapaniek

Attractiepark Duinrell en het Tikibad zijn de rest van de maand gesloten voor dagbezoekers. Vanwege de uitbraak van het coronavirus adviseert de overheid om bijeenkomsten met meer dan honderd personen tot en met 31 maart te annuleren. De directie van Duinrell geeft gehoor aan die oproep.



"De veiligheid en gezondheid van onze gasten is onze topprioriteit", laat een woordvoerster aan Looopings weten. "Dat staat altijd voorop, dus natuurlijk nemen we het advies van het kabinet zeer serieus en nemen we ingrijpende voorzorgsmaatregelen. We hopen dat andere parken ook hun verantwoordelijkheid nemen en ons voorbeeld volgen."





Het Tikibad zou de komende weken dagelijks geopend zijn tot 19.00 of 21.30 uur, met uitzondering van maandagen. In de weekenden had ook het attractiepark open moeten gaan."Iedereen die voor deze periode een ticket heeft gekocht, kan deze kosteloos verplaatsen naar later in het jaar."



Verblijfsgasten

Dat gaat niet meer door. Er geldt een uitzondering voor verblijfsgasten. "Zij kunnen gewoon genieten van hun geboekte vakantie." Ook mogen ze gebruikmaken van het Tikibad, al mogen niet meer dan honderd personen tegelijk aanwezig zijn in het zwembad. "We besteden extra aandacht aan schoonmaak en de hygiëneregels", vult de voorlichtster aan.



Alle geplande bedrijfsevenementen worden verplaatst naar een later moment in het jaar. Het vakantiepark blijft wel open. "We hebben deze maatregelen afgestemd met de burgemeester van Wassenaar."

