Toverland gaat poorten vooralsnog niet sluiten ondanks coronadreiging

Voor Toverland is de uitbraak van het coronavirus nog niet ernstig genoeg om het volledige attractiepark uit voorzorg te sluiten. Op vrijdag 13 maart zijn bezoekers gewoon welkom, bevestigt een voorlichtster aan Looopings.



Vanmiddag kwam de Nederlandse overheid met het dringende advies om sociaal contact te mijden en bijeenkomsten met meer dan honderd personen te schrappen. Daarbij werden expliciet ook toeristische attracties als musea genoemd. Toverland ziet echter nog geen reden om de poorten dicht te gooien.





"Naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe maatregelen van de overheid zijn wij in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en de veiligheidsregio over eventueel te nemen stappen voor Toverland", vertelt de woordvoerster. "Op vrijdag 13 maart zal Toverland vooralsnog geopend zijn." Meer informatie over de komende periode volgt later.



Honderd mensen

Op doordeweekse dagen in maart zijn gewoonlijk alleen de overdekte themahallen Land van Toos en Wunderwald toegankelijk. In de weekenden komen daar de buitengebieden Port Laguna, Magische Vallei, Ithaka en Avalon bij. Wat er gebeurt als er in het binnengedeelte morgen meer dan honderd mensen rondlopen, kan de woordvoerster nog niet zeggen.

