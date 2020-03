Efteling

Video: nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz maakt eerste testrit

Efteling-bezoekers hebben donderdag kunnen zien hoe de nieuwe achtbaan Max & Moritz voor het eerst een testrit maakte. De karretjes van één van de twee banen - Max - zijn de afgelopen dagen op de rail gezet. Eén volledige trein met 38 zitplaatsen is nu compleet.



Omdat Max & Moritz een elektrisch aangedreven achtbaan is, kan de snelheid van het voertuig voortdurend gecontroleerd worden. Een groot hoogteverschil is dan ook niet noodzakelijk. Uiteindelijk gaat de maximumsnelheid 36 kilometer per uur bedragen.





Naar verwachting zijn er bijna vijfhonderd proefrondjes nodig om de snelheid en alle speciale effecten, zoals licht en geluid, naar behoren te programmeren. Voorlopig wordt er alleen getest met lege bakjes of met testpoppen. De treinstellen van de tweede baan Moritz arriveren later deze maand.

