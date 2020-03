Efteling

Coronadreiging: Efteling sluit wachtrijen voor attracties af bij drukte

De Efteling gaat wachtrijen voor attracties tijdelijk afsluiten bij grote drukte. Ook wordt bezoekers op het hart gedrukt om voortaan voldoende afstand te houden in de rijen. Dat bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. Het zijn maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



"Er is per attractie een maximumaantal gasten vastgesteld", meldt de voorlichtster. "Hierbij is gekeken naar de mogelijkheid om afstand te houden. We hebben een inschatting gemaakt op basis van ervaring, maar we kunnen het de komende dagen nog bijstellen."





Als de limiet bereikt is, wordt de wachtrij gesloten en moeten bezoekers ergens anders heen. Bij de attracties komen informatieborden te staan die de situatie uitleggen. Daarop staat ook het advies om afstand te houden in de rij. Verder zijn bij verschillende horecagelegenheden tafels weggehaald om meer spreiding te creëren.



Capaciteit

De stappen zorgen voor een lagere capaciteit in het park. "Dat is natuurlijk vervelend, maar de veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers staat voorop", zegt de woordvoerster. "Daarbij verwachten we rustige dagen komende week en daarmee verwachten we dat eventuele hinder beperkt blijft."



Het voornemen om groepen zo veel mogelijk van elkaar te scheiden werd dinsdagavond al aangekondigd. Gisteren merkten bezoekers er nog niets van. Volgens de voorlichtster was het toen zo rustig dat aanvullende maatregelen niet nodig waren.



Sluiten

Na overleg met de gemeente Loon op Zand heeft de Efteling-directie besloten dat het vooralsnog niet nodig is om het park volledig sluiten. Het nemen van voorzorgsmaatregelen, die voorlopig gelden tot en met maandag 16 maart, zou op dit moment afdoende zijn.

