Plezier met het coronavirus: grijpautomaat vol toiletpapier en ontsmettingsmiddel

Een Engelse ondernemer speelt op een lollige manier in op het coronavirus, dat Europa in zijn greep houdt. Robert Braddick (48), eigenaar van een arcadehal in het zuidwesten van Engeland, heeft besloten om grijpautomaten te vullen met sanitaire producten.



In plaats van knuffels van Frozen II, Spider-Man en Peter Rabbit kunnen bezoekers nu wc-rollen en flesjes met desinfecterende handgel winnen. Voor 50 cent (57 eurocent) mogen bezoekers drie keer graaien naar toiletpapier. Ze zijn 1 pond (1,13 euro) kwijt voor het grijpen naar flesjes Carex.





Door de uitbraak van corona vliegen dergelijke producten vandaag de dag de winkels uit. Initiatiefnemer Braddick wil naar eigen zeggen laten zien dat het virus niet alleen maar kommer en kwel is. "Ik probeer te zorgen voor een glimlach in deze onzekere tijden", laat hij weten op social media.









