Disneyland Paris

Nauwelijks entertainment meer in Disneyland Paris, parken blijven vooralsnog open

Disneyland Paris blijft vechten tegen het coronavirus. Na een reeks ingrijpende maatregelen wordt nu opnieuw een rigoureuze stap gezet. Parades, avondspektakels en openluchtshows zijn vanaf vandaag niet meer te zien. Bij dergelijke acts staan vaak duizenden toeschouwers dicht op elkaar. Onverantwoord, vindt Disney.



Daarom zijn er in ieder geval tot half april geen voorstellingen van de populaire avondshow Disney Illuminations, bij het kasteel van Doornroosje. Ook de parades Frozen 2: An Enchanted Journey, Disney Stars on Parade en Princess Promenade worden geannuleerd. Het Princess Pavilion was al gesloten omdat alle meet-and-greets met menselijke Disney-figuren zijn geschrapt.





ZIE OOK: Coronadreiging in Disneyland Paris: geen Disney-prinsessen meer te ontmoeten



De maatregel betekent het voorlopige einde van het Frozen Celebration-seizoen, waar de Frozen-parade het enige noemenswaardige onderdeel van was. Verder stopt nagenoeg elke productie van Star Wars-festival Legends of the Force, waaronder First Order Recruitment, First Order March, Stormtroopers Imperial March, Legends of a Galaxy Far, Far Away en avondvoorstelling Star Wars: A Galactic Celebration. Legends of the Force zou tot met zondag 15 maart duren.



Communicatie

Disney heeft zelf nog niets gecommuniceerd over de verandering. Bezoekers moeten zelf het actuele entertainmentprogramma in de gaten houden om te zien welke shows wel en niet doorgaan.



Het management doet er alles aan om de parken zelf open te houden, bijvoorbeeld door de maximale capaciteit van souvenirwinkels, restaurants en wachtrijen naar beneden bij te stellen. Het kan wel gebeuren dat de Franse overheid een sluiting afdwingt. De Franse president Emmanuel Macron geeft vanavond een toespraak over eventuele nieuwe stappen.





ZIE OOK: Disneyland Paris sluit wachtrijen voor single riders om corona tegen te gaan