Disneyland Paris

Uitverkochte feestavond Disneyland Paris gaat niet door

Uit angst voor de verspreiding van het coronavirus gaat een belangrijk evenement in Disneyland Paris niet door. Eigenlijk zou vrijdagavond themafeest Disneyland Park Adventures plaatsvinden, bedoeld voor abonnementhouders en hun vrienden. Slechts één dag voor aanvang heeft Disney bekendgemaakt dat de uitverkochte feestavond geannuleerd wordt.



Het evenement werd in januari aangekondigd als een exclusieve belevenis met nostalgisch entertainment en een grote muzikale vuurwerkshow. Vorige maand werd duidelijk dat alle kaarten uitverkocht waren. Nu het coronavirus om zich heen grijpt in Frankrijk, vindt Disney het te gevaarlijk om de bijeenkomst door te laten gaan.





Verschillende Disney-fansites wisten gisteravond al te melden dat het feest hoogstwaarschijnlijk afgelast zou worden. Dat er tot dan toe geen officieel programma naar buiten was gebracht, beloofde al niet veel goeds. Het duurde toen nog veertien uur voordat een woordvoerder van Disneyland Paris het nieuws telefonisch kon bevestigen aan Looopings.



Kaarten

Disneyland Park Adventures zou duren van 20.30 tot 01.00 uur. Toegangskaarten kostten 45 euro per stuk. De duizenden Disney-fans die een ticket hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Het is nog niet duidelijk of het evenement op een later moment wel doorgaat.



Het annuleren van de avondopenstelling hangt samen met het besluit om nagenoeg al het entertainment in de Disney-parken te schrappen. Vanaf vandaag zijn er geen parades en openluchtshows meer te zien. Die maatregel blijft in ieder geval tot half april van kracht.

