Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Bezoekersaantal Duinrell weer gedaald

Attractiepark Duinrell zag het aantal bezoekers in 2019 opnieuw licht dalen. Na 1,4 miljoen gasten in 2017 en 1,39 miljoen in 2018, werden afgelopen jaar 1,32 miljoen bezoekers verwelkomd. Toch zorgt dat niet voor een verschuiving in de top drie van best bezochte pretparken in Nederland.



Met ruim 5 miljoen bezoekers staat de Efteling steevast op de eerste plek. Attractiepark Slagharen volgt net als voorgaande jaren op de derde plaats, met ongeveer 1 miljoen bezoekers in 2019. Daarna volgen Toverland (862.000) en Walibi Holland (853.000).





Duinrell trok vorig jaar om precies te zijn 1.322.305 bezoekers. Een woordvoerster zegt tevreden te zijn met dat resultaat. Seizoen 2020 staat in het teken van het vernieuwen van de hoofdingang, het uitbreiden van de overdekte speeltuin Rick's Fun Factory en het opknappen van een restaurant.

