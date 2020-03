Disneyland Paris

Verblijfsgasten Disneyland Paris mogen vakantie gratis annuleren tijdens coronacrisis

Disneyland Paris komt bezorgde vakantiegasten tegemoet. Vanwege de Europese coronacrisis mag iedereen een geboekt verblijf in een Disney-hotel gratis annuleren of uitstellen. Dat bevestigt een woordvoerder van Disneyland aan Looopings.



"Om gasten tegemoet te komen nemen we uitzonderlijke maatregelen en passen we ons boekings- en annuleringsbeleid tijdelijk aan", staat in een verklaring. Bestaande reserveringen voor Disney-hotels met een aankomst tot 1 juni 2020 mogen kosteloos afgezegd of gewijzigd worden.





ZIE OOK: Nauwelijks entertainment meer in Disneyland Paris, parken blijven vooralsnog open



De aankomstdatum kan uitgesteld worden tot 15 oktober 2020. Voor nieuwe reserveringen tot 15 april geldt ook dat het mogelijk is om een verblijf tot half oktober gratis te annuleren. Alleen de transportkosten, bijvoorbeeld een bus van en naar het vliegveld, moeten sowieso betaald worden.



Later

Wat er gaat gebeuren met bestaande boekingen met een aankomstdatum na 1 juni, wordt later bepaald. "Dit beleid kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd", waarschuwt Disney.



Op dit moment zijn de Disney-parken nog geopend voor publiek. Er zijn wel tal van voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals het schrappen van nagenoeg al het entertainment en het sluiten van single riders-wachtrijen.

ZIE OOK: Disneyland Paris sluit wachtrijen voor single riders om corona tegen te gaan