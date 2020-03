Plopsa Group

Plopsa registreert 'voor de zekerheid' alvast plopsaindoordenhaag.nl

De eerste voorbereidingen voor de komst van een nieuw Nederlands Plopsa-pretpark zijn al getroffen. Enkele maanden geleden werd duidelijk dat de Vlaamse Plopsa Group graag een waterpark met een overdekt attractiepark zou bouwen in Den Haag. Nu blijkt dat de domeinnaam plopsaindoordenhaag.nl al geregistreerd is.



Ook het adres plopsaquadenhaag.nl werd alvast geclaimd. Dat gebeurde "voor de zekerheid", weet een woordvoerder. "Uit voorzorg, want er is nog niets concreet", vertelt hij aan Looopings. "Zo hebben we meer titels geregistreerd." Op dit moment verwijzen de websites door naar de algemene homepage van Plopsa.





De Plopsa Group is in gesprek met de gemeente Den Haag om in de buurt van sport- en evenementencentrum De Uithof een Plopsa-locatie te realiseren. Of Plopsa Indoor Den Haag en Plopsaqua Den Haag er daadwerkelijk gaan komen, is op dit moment onzeker. Eigenlijk hoopte men vóór het einde van 2019 duidelijkheid te hebben over het project.



Andere locaties

"We hadden onze zinnen gezet op Den Haag, maar als dat niet doorgaat, moeten we verder", zei Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof daar eerder over. "Er liggen namelijk ook andere locaties op tafel."

