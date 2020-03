Attractiepark Toverland

Toverland schrapt functie van commercieel directeur

De commercieel directrice van Toverland komt op straat te staan. Het attractiepark neemt na twee jaar afscheid van Carin van Berkel. Haar functie wordt niet opnieuw ingevuld. Algemeen directeur Jean Gelissen jr. en zijn vader Jean Gelissen sr. nemen voortaan de commerciële taken waar.



Van Berkel zat sinds eind 2019 ziek thuis. Vandaag wordt bekend dat haar tijd bij Toverland erop zit. Ze gaf sinds maart 2018 leiding aan de afdelingen marketing en vormgeving, communicatie, sales, entertainment en het callcenter.





"In deze periode heeft zij direct bijgedragen aan de sterke groeiambitie van het attractiepark", laat Toverland weten. "De directie wil Carin hartelijk danken voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van Toverland en wenst haar alle goeds in haar verdere carrière." Of het vertrek vrijwillig is, kan een woordvoerster niet zeggen.



Stap terug

De afgelopen maanden vonden meerdere ingrijpende wijzigingen plaats binnen de top van het Limburgse pretpark. Operationeel directeur Teun Dielesen verliet het bedrijf en algemeen directrice Caroline Kortooms deed een stap terug. Kortooms kon het goed vinden met Van Berkel.



De functie van operationeel directeur is ook niet opnieuw ingevuld. Vader Gelissen sr. en zoon Gelissen jr. worden op directieniveau nu alleen nog bijgestaan door technisch directeur Paul Oomen.

