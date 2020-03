Plopsa Group

Plopsa-pretparken laten minder mensen toe vanwege coronadreiging

De Plopsa Group kiest ervoor om tot nader order minder bezoekers toe te laten in alle overdekte Plopsa-parken. Vanwege het coronavirus wordt de capaciteit van de verschillende trekpleisters bijgesteld tot maximaal 950 personen.



De maatregel heeft betrekking op Mayaland Indoor, Plopsaqua De Panne en Plopsa Indoor Hasselt in België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland, Holiday Indoor in Duitsland en Majaland Kownaty in Polen. Een concert dat aanstaande zaterdag zou plaatsvinden in het Proximus Theater bij Plopsaland De Panne wordt geannuleerd.





Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof ziet "op het eerste gezicht" geen grote problemen. "Het hoogseizoen is nog niet van start gegaan, de bezoekersaantallen van onze indoorparken overstijgen in deze tijd van het jaar zelden de kaap van duizend personen die op hetzelfde moment binnen zijn."



Gevaar

Het bedrijf blijft de situatie "per dag evalueren". "We vinden het belangrijk het advies van de overheid te volgen." De seizoenopening van Plopsaland De Panne, Plopsa Coo en Holiday Park - begin april - zou op basis van de huidige informatie niet in gevaar zijn.

