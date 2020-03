Beekse Bergen

Beekse Bergen kondigt fietssafari aan: 'Niet ongevaarlijk'

Bezoekers van Safaripark Beekse Bergen kunnen binnenkort fietsen tussen de wilde dieren. Althans, dat beweert het Brabantse dierenpark in een persbericht. "Eén van de bekendste Nederlandse gebruiken zal worden gecombineerd met een Afrikaanse beleving", laat het park weten.



De fietssafari zou "vanaf april" te beleven zijn, als een aanvulling op de bestaande auto-, bus-, boot- en wandelsafari. Volgens Beekse Bergen is dat "niet ongevaarlijk". "Want je zal oog in oog komen te staan met onze wilde dieren."





Daarom wordt aan het begin van de route een medewerker neergezet die de regels uitlegt. Racefietsen zijn niet geschikt in verband met de wildroosters in het park. "Elke normale stadsfiets met een normale bandbreedte is toegestaan." Wie geen fiets heeft, kan er eentje huren.



Verstandig

Uiteraard gaat het om een lollige 1 aprilgrap. Niet iedereen heeft dat nog door, blijkt uit de reacties op de Facebook-pagina van het park. "Lijkt me geen verstandig plan", oordeelt Fleur Stofferis. "Wat een leuk idee", vindt Kim Ketelaars. "Hoe willen ze dit dan doen?", vraagt Monique Marijnissen zich af. Gabbel Linden twijfelt nog. "Als het geen 1 aprilgrap is gaan we dit uitproberen met de kids."



Beekse Bergen meldt zelf dat de aanleg van het fietspad komende maand zal starten. Eind maart moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Een woordvoerster laat in gesprek met Loopings doorschemeren dat het initiatief niet al te serieus genomen moet worden. "Het is misschien niet verstandig om hier op 1 april speciaal voor naar Beekse Bergen te komen", lacht ze.



Jachtluipaarden

In 2018 kwam het dierenpark internationaal in het nieuws toen een Frans gezin tijdens een autosafari uitstapte in het verblijf van de jachtluipaarden. Ze wisten net op tijd te ontkomen. Begin 2019 deed een Duits gezelschap hetzelfde. Tegenwoordig wordt aan alle bezoekers een flyer met veiligheidsregels uitgedeeld.

