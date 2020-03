Disneyland Paris

Disneyland Paris sluit wachtrijen voor single riders om corona tegen te gaan

Disneyland Paris heeft per direct alle wachtrijen voor single riders gesloten. Dat zou de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. Het gaat om speciale rijen bij de attracties Hyperspace Mountain, RC Racer, Toy Soldiers Parachute Drop, Crush's Coaster en Ratatouille: The Adventure.



Een single riders-wachtrij wordt normaal gesproken gebruikt om lege plekken in karretjes op te vullen, zodat de capaciteit van een attractie optimaal benut wordt. Het kan er echter ook voor zorgen dat families dichtbij personen komen te zitten die ze niet kennen. Dat gebeurt vanaf vandaag dus niet meer.





ZIE OOK: Coronadreiging in Disneyland Paris: geen Disney-prinsessen meer te ontmoeten



De verordening komt bovenop een reeks maatregelen die al van kracht waren in de Disney-parken. Zo zijn alle meet-and-greets met menselijke Disney-figuren geschrapt en worden personeelsleden die laatst in Italië, China, Singapore, Zuid-Korea of Iran waren naar huis gestuurd. Ook zijn op veel plekken pompjes met ontsmettingsmiddel neergezet.



Feestjes

Verder werd vandaag bekend dat er voorlopig geen feestjes meer worden gegeven in Billy Bob's Country Western Saloon, gelegen in uitgaansgebied Disney Village. Daarnaast bieden Disney-restaurants vanaf nu wegwerpbestek aan. Rolstoelen en wandelwagens worden extra gereinigd.



Op dit moment zijn voor zover bekend drie werknemers besmet met het coronavirus, allemaal onderhoudsmedewerkers die niet direct in contact kwamen met bezoekers.

ZIE OOK: Nog twee medewerkers Disneyland Paris besmet met corona