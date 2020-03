Efteling

Nog niets te merken van extra coronamaatregelen Efteling: 'Het was een rustige dag'

De maatregelen die de Efteling gisteren aankondigde om het coronavirus tegen te gaan, zijn nog niet van kracht. Efteling-bezoekers hebben vandaag niets kunnen merken van het voornemen om grote groepen in het park van elkaar te scheiden. Volgens een woordvoerster was dat ook niet nodig, omdat het nu eenmaal erg rustig was.



"Daardoor waren er sowieso geen grote groepen mensen bij elkaar", aldus de voorlichtster. "Het was niet veel drukker dan bijvoorbeeld bij de rij voor de kassa in de supermarkt." Wel heeft de Efteling vandaag geïnventariseerd welke maatregelen er per locatie mogelijk zijn. Later deze week moet daar een concreet plan uitrollen. "Op drukkere dagen ga je daar als bezoeker meer van merken."





Op aanraden van de overheid zijn Efteling-medewerkers wel gestopt met het schudden van handen. Dat geldt ook voor de entertainers in het park, zoals de sprookjesfiguren. "En we raden bezoekers uiteraard aan om hetzelfde te doen."



Efteling Theater

Theatervoorstelling CARO in het Efteling Theater - met een capaciteit van zo'n achthonderd toeschouwers per show - gaat op zaterdag- en zondagavond vooralsnog wel door. "We weten dat de shows niet volgeboekt zijn en we verwachten dat er mensen zijn die nog gaan annuleren. Dat geeft ons de ruimte om afstand te creëren in het publiek, bijvoorbeeld door rijen leeg te laten."









