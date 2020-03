Disneyland Paris

Nog twee medewerkers Disneyland Paris besmet met corona

Nog eens twee werknemers van Disneyland Paris blijken besmet te zijn met het coronavirus. Het gaat om mannelijke collega's van de onderhoudsmedewerker die afgelopen weekend positief getest werd op corona. Uit voorzorg zaten de mannen sinds zondag al thuis.



De drie personeelsleden reden vaak samen naar Disneyland, in één auto. Ze waren voornamelijk 's nachts aan het werk. Het zieke drietal zou daarom niet direct in contact zijn gekomen met bezoekers.





Disneyland Paris heeft al een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo zijn alle meet-and-greets met Disney-figuren zonder masker geschrapt en worden in theaterzalen de komende tijd maximaal duizend personen tegelijk toegelaten.



Sluiting

Het sluiten van de parken zou vooralsnog niet aan de orde zijn. Disney doet er alles aan om ervoor te zorgen dat bezoekers gewoon welkom blijven. Wel kan de Franse overheid een sluiting afdwingen als het risico op een besmetting te groot wordt geacht.

