Kermis

Grote Duitse kermis gaat niet door in verband met corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de kermiswereld. Een populaire kermis in Duitsland gaat niet door vanwege de uitbraak van corona. Eigenlijk zou in de stad Münster tussen zaterdag 14 en zondag 22 maart een grote voorjaarskermis plaatsvinden, de zogeheten Frühjahrssend.



Nu deelstaat Noordrijn-Westfalen besloten heeft om drukbezochte evenementen te schrappen, moet ook de kermis geannuleerd worden. Dat heeft de organisatie vanavond laten weten. "Het risico op infecties is te groot", staat in een verklaring.





De annulering betekent een enorme klap voor kermisexploitanten die hun omzet nu in rook zien opgaan. Er werden 500.000 bezoekers verwacht in Münster. Burgemeester Markus Lewe spreekt over een "zeer moeilijke beslissing". De opbouw van de attracties was al begonnen.



Achtbaan

Grote attracties die deze maand naar Münster zouden komen zijn onder andere thrillride Jetlag, loopingschommel Infinity, molen Shake & Roll, familieachtbaan Feuer + Eis, funhouse Chaos Airport en zweefmolen Aeronaut.

