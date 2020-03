Europa-Park

Coronacrisis: Europa-Park blaast grote evenementen en theatershows af

Europa-Park kiest ervoor om de komende tijd grote evenementen en theatershows te annuleren vanwege het coronavirus. Het grootste attractiepark van Duitsland schrapt alle voorstellingen van avondshow Night.Beat.Angels. Ook de uitreiking van de Nickelodeon Kids' Choice Awards en Radio Regenbogen Award gaan niet door.



Night.Beat.Angels wordt sinds 2017 elk voorjaar in de avonduren opgevoerd in Europa-Park. De pikante voorstelling in het Italiaanse themagebied bestaat uit schaarsgeklede dames die acrobatische acts doen op sensuele muziek. "Met pijn in het hart moeten we de show afgelasten", laat het productieteam weten.





"Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar de veiligheid en gezondheid van onze gasten is onze topprioriteit. Daarom volgen we de aanwijzingen van de overheid om grote overdekte bijeenkomsten te vermijden." De 2020-editie zou plaatsvinden tussen half maart en eind april. Wie al tickets had gekocht, kan contact opnemen met de organisatie.



Risicobeoordeling

De uitreiking van de Radio Regenbogen Award was gepland voor vrijdag 3 april in de Europa-Park Arena. Er zouden meer dan 1500 bezoekers uit binnen- en buitenland op afkomen. "Het evenement zal dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis", staat in een verklaring. "We houden ons aan de risicobeoordeling van de Duitse overheid."



Hetzelfde geldt voor de Nickelodeon Kids' Choice Awards. 2800 kinderen uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland hadden op donderdagavond 9 april een grootschalige prijsuitreiking met bekende artiesten bij moeten wonen. Volgens de organisatie zou het onverantwoord zijn om dat door te laten gaan.

