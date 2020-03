Nieuws

Gigantisch nieuw waterpark van 287 miljoen euro in Groot-Brittanië

In de Britse stad Manchester verrijst een enorm nieuw waterpark en wellnessresort. Therme Manchester opent in 2023 en zal maar liefst elf hectare beslaan. De totale kosten bedragen 287 miljoen euro.



Het resort wil de sfeer van een Romeinse spa combineren met die van een tropisch paradijs. Op concepttekeningen is te zien dat vrijwel de gehele constructie bestaat uit glas. Daardoor valt veel natuurlijk licht naar binnen, wat zou bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van bezoekers.





Therme Manchester zal bestaan uit verschillende gebieden met elk een eigen doelgroep. In de familiezone komen waterglijbanen, een golfslagbad, stoomcabines en een buitenbad. Ook worden er fitnessklassen georganiseerd.



Bars

Wie op zoek is naar meer rust, kan terecht in de kindervrije zone. Bezoekers kunnen er relaxen in sauna's en therapeutische mineraalbaden of deelnemen aan yoga en pilates. Swim-up bars en diverse restaurants zorgen voor de inwendige mens.



Het resort maakt gebruik van duizenden planten en bomen om een natuurlijke omgeving te creëren. Er komt een overdekte botanische tuin en een ontspanningsgebied met palmbomen. De centrale ontmoetingsplek wordt een outdoor 'wellnesstuin' van 8100 vierkante meter met terrassen, zwembaden en een biodiverse beplanting.



Roemenië

Moederbedrijf Therme Group heeft in Roemenië en Duitsland al meerdere soortgelijke complexen gebouwd. Therme Manchester is hun eerste resort in Groot-Brittannië. Er worden straks twee miljoen bezoekers per jaar verwacht.









