Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp doneert 1 euro per verkocht entreekaartje aan Australië

Bezoekers van Diergaarde Blijdorp hebben een bijdrage geleverd aan het goede doel. Van ieder verkocht entreekaartje in februari doneerde de Rotterdamse dierentuin 1 euro aan het Wereld Natuur Fonds. Dat bedrag gaat naar het helpen van Australische wilde dieren en het herstellen van hun leefgebied.



Bij bosbranden in Australië ging de afgelopen maanden een gebied van ruim tien miljoen hectare - meer dan tweeënhalf keer Nederland - in vlammen op. Naar schatting kwamen ruim een miljard dieren om het leven. Duizenden koala's, kangoeroes, wallaby's en kaketoes konden niet op tijd wegkomen.





De Vereniging Vrienden van Blijdorp sloot zich aan bij de actie en besloot de opbrengst van de muntenspinner in het park te schenken. "Wij dragen niet alleen bij aan een nog mooiere Diergaarde, maar ook aan natuurbehoudsprojecten die Blijdorp ondersteunt", liet de vereniging weten.



Resultaat

Daarnaast kwamen er losse donaties van abonnementhouders binnen. Uiteindelijk waren de initiatieven goed voor in totaal 15.000 euro. "Een prachtig resultaat", meldt Blijdorp op social media.





