Efteling

Efteling neemt extra maatregelen vanwege coronavirus: geen grote groepen bij elkaar

De Efteling gaat extra maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het attractiepark blijft geopend, maar tot en met maandag 16 maart wordt geprobeerd om grote groepen van elkaar te scheiden. Aanleiding is nieuw advies van de Brabantse veiligheidsregio's.



De provincie Noord-Brabant vraagt inwoners om sociale contacten de komende tijd zo veel mogelijk te beperken. Verder moeten grote evenementen met meer dan duizend personen worden geannuleerd. Organisatoren van kleinere evenementen wordt ook aangeraden om maatregelen te treffen.





ZIE OOK: Efteling adviseert personeel en bezoekers: blijf thuis bij milde klachten



"De Efteling neemt de nieuwe adviezen serieus en wil daar zo goed mogelijk bij aansluiten", staat in een verklaring. Er zou echter geen noodzaak zijn om het park volledig te sluiten. "We zijn geen evenement en hebben dus geen verbod gekregen."



Afstand houden

Het sprookjespark is groot genoeg om gevaarlijke situaties uit de weg te gaan, zegt de Efteling. "Ons park is bijna tachtig hectare groot. De gasten zijn verspreid over het hele park en veel in de buitenlucht. Er is ruimte om afstand te houden." Bovendien verwacht men door de geadviseerde sociale onthouding minder bezoekers.



"Zelf zijn we maatregelen aan het voorbereiden om vanaf morgen grotere groepen mensen te scheiden en extra afstand te creëren, bijvoorbeeld bij shows." Wat dat concreet inhoudt, wordt nog bekeken. Eerder riep de directie personeel en bezoekers al op om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Alle Brabanders mogen geplande Efteling-vakanties kosteloos omboeken.



Rabobank

Verschillende grote evenementen in de Efteling gaan vanwege de coronadreiging niet door. Zo worden de Rabo Klantendagen van de Rabobank, die op zaterdag 21 en zondag 22 maart plaats zouden vinden, afgelast. Een bijeenkomst van branchevereniging IAAPA op dinsdag 17 maart is eveneens uit de agenda gehaald.

ZIE OOK: Brabanders mogen Efteling-vakantie kosteloos omboeken vanwege corona