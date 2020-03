Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen bouwt escape room

Dierenpark Wildlands in Emmen krijgt een escape room. Op dit moment wordt in de Drentse dierentuin gebouwd aan een educatieve escape room die in het teken staat van stroperij in Afrika, bedoeld voor middelbare scholieren. De naam wordt Rhino Rescue.



Deelnemers wanen zich in een Afrikaanse sloppenwijk, waar ze spelenderwijs meer leren over het thema stroperij. "Omdat de spelers zich niet één ruimte bevinden, is het mogelijk om met maximaal zestien spelers tegelijkertijd dit spel te spelen", laat een woordvoerster weten.





ZIE OOK: Directeur vertelt: dit staat dierenpark Wildlands Emmen te wachten in 2020



"Doordat twee teams tegelijk spelen met de mogelijkheid om elkaar te helpen, ontstaat een interessante dynamiek." De interactieve attractie, die volgend schooljaar af moet zijn, wordt ontwikkeld in samenwerking met de firma's Gloeidraad en Props. De locatie: het overdekte speelparadijs Animazia.



Breder

In eerste instantie is Rhino Rescue alleen toegankelijk voor scholieren. "Daar richten we ons op in de testfase", aldus de voorlichtster. Later zijn waarschijnlijk ook reguliere bezoekers welkom. "Het is onze wens om de escape room in de toekomst breder in te kunnen zetten."



De toevoeging is onderdeel van een vier jaar durende samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Het doel is om gezamenlijk jaarlijks 30.000 scholieren naar het park te trekken. Naast de escape room realiseert Wildlands een educatief centrum (Savannelodge) in themagebied Serenga en een biologielokaal (Nova Zembla) in themadeel Nortica.

ZIE OOK: Directeur Wildlands Emmen wil verblijfsaccommodaties toevoegen