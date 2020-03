Efteling

Tientallen bioscopen gaan Efteling-films vertonen

In een groot aantal Nederlandse bioscopen is voortaan minstens vier keer per jaar een Efteling-film te zien. Biscoopketen Kinepolis gaat daarvoor een samenwerking aan met het bekende attractiepark. De films, gericht op kleuters, worden vertoond bij alle Kinepolis-vestigingen en partnerbioscopen.



Op donderdag 19 maart staat de eerste Efteling-productie op het programma. Dan kunnen bezoekers om 10.30 uur kijken naar een filmvertoning van Sprookjessprokkelaar de Musical uit 2017. De Efteling-middagen zijn bedoeld voor kinderen tussen 2 en 6 jaar. "Speciaal voor hen wordt het geluid van de film iets gedempt en blijft het zaallicht gedeeltelijk aan", laat Kinepolis weten.





ZIE OOK: Nieuwe Nederlandse bioscoopfilm wordt opgenomen in de Efteling



Kaartjes kosten 8 euro per persoon, inclusief limonade. Efteling-fans kunnen terecht bij Kinepolis-vestigingen in Almere, Breda, Den Bosch, Den Helder, Dordrecht, Enschede, Emmen, Groningen, Hoofddorp, Huizen, Utrecht, Oss, Rotterdam, Schagen en Zoetermeer.



Partnerbioscopen

Hetzelfde aanbod geldt voor partnerbioscopen in Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Assen, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Harderwijk, Lelystad, Roosendaal, Terneuzen en Vlissingen.

ZIE OOK: Hoog bezoek bij première nieuwe Efteling-musical