'Naamsbekendheid Europa-Park in Nederland gestegen tot 52 procent'

Van alle inwoners in Nederland weet tegenwoordig meer dan de helft wat Europa-Park is. Dat beweert Henk Groenen, in de Benelux verantwoordelijk voor de marketing van het Duitse attractiepark, in een interview. Volgens hem is de bekendheid van Europa-Park in Nederland, België en Luxemburg in enkele jaren tijd gigantisch toegenomen.



"Mensen moeten eerst van je gehoord hebben willen ze überhaupt gaan onderzoeken wat het precies inhoudt, om vervolgens te beslissen: daar ga ik naartoe", vertelt Groenen in een aflevering van de podcast After Park Lounge. Daarom focust hij al jaren op het vergroten van de naamsbekendheid.





Rond 2009 heeft Groenen in samenwerking met de Breda University of Applied Sciences een eerste onderzoek uit laten voeren naar de bekendheid van Europa-Park in Nederland. "Die hebben we toen vastgesteld op 5 procent. Dus 5 procent van de Nederlanders kon op dat moment zeggen: ja ik heb van Europa-Park, attractiepark in Zuid-Duitsland, gehoord."



Tegenwoordig wordt er jaarlijks een omnibusonderzoek gedaan. "En we zijn dit jaar uitgekomen op 52 procent. Dus iets meer dan de helft van de Nederlanders weet dat Europa-Park bestaat." In België waren de resultaten nog beter. "Daar zitten we op 68 procent."



Volgens marketeer Groenen is dat vooral te danken aan zijn eigen inspanningen. Hij is naar eigen zeggen in zijn eentje verantwoordelijk voor alle reclamecampagnes in de Benelux, alle Nederlandstalige brochures, de Nederlandse versie van de Europa-Park-website en de Nederlandse Twitter- en Facebook-pagina's. "Ik sta er alleen voor. En het is veel, maar ik doe het met veel liefde en plezier. Als ik uren zou gaan schrijven, zou ik gek worden."

