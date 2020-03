Freizeit-Land Geiselwind

Laatste enterprise-attractie in Duits pretpark verdwijnt

Duitsland verliest zijn laatste enterprise-attractie in een pretpark. Freizeit-Land Geiselwind heeft besloten om de thrillride Enterprise deze winter af te breken. Daarmee is er in Duitsland geen enkel park meer dat een dergelijke attractie aanbiedt.



Een enterprise is een enorm kantelend rad met gondels die over de kop vliegen. Voor pretpark Geiselwind werd het onderhoud simpelweg te duur, vertelt eigenaar Matthias Mölter. "Na jaren van trouwe dienst moet de molen ons nu verlaten. De onderhouds- en reparatiekosten zijn het niet meer waard."





In 2018 nam het Duitse Heide Park al afscheid van de enterprise El Sol.



Walibi

Duitsers die toch een ritje willen maken in een dergelijke attractie, kunnen nog wel terecht op de kermis. Daar reist nog één model rond onder de naam Mondlift. In Nederland staan anno 2020 vier parkexemplaren, namelijk in Attractiepark Slagharen (Enterprise), Avonturenpark Hellendoorn (Tarantula Magica), Drievliet (De Kwal) en Walibi Holland (G-Force).

