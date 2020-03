Coronadreiging in Disneyland Paris: geen Disney-prinsessen meer te ontmoeten

Disneyland Paris

Disneyland Paris neemt meer maatregelen met het oog op de uitbraak van het coronavirus. Meet-and-greets met menselijke Disney-karakters worden tot nader order geschrapt. Zo is het Princess Pavilion, waar bezoekers normaal gesproken dagelijks Disney-prinsessen kunnen ontmoeten, vanaf vandaag gesloten.



De afgelopen dagen droegen de prinsessen al meer bedekkende kleding, vaak met handschoenen. Nu blijven de poorten van het paviljoen helemaal dicht om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook themarestaurant Auberge de Cendrillon moet het voorlopig zonder prinsessen doen. Zij worden vervangen door Disney-figuren met maskers, zoals Mickey Mouse.





De maatregel geldt niet alleen voor de prinsessen, maar voor alle menselijke Disney-figuren. Zogeheten 'face characters', zoals Aladdin, de Mad Hatter en Mary Poppins, laten zich voorlopig niet meer van dichtbij zien.



Duizend personen

Theatershow Mickey and the Magician in het Walt Disney Studios Park gaat vooralsnog gewoon door. Medewerkers zien er wel op toe dat er per voorstelling minder dan duizend toeschouwers aanwezig zijn. Dat geldt ook voor Buffalo Bill's Wild West Show in Disney Village. In verband met de uitbraak van corona zijn bijeenkomsten van meer dan duizend personen sinds afgelopen weekend verboden in Frankrijk.



Bezoekers die de prinsessen toch willen zien, kunnen vanaf vandaag drie keer per dag kijken naar de ingelaste parade Princess Promenade. De prinsessen rijden dan op een wagen door het park, langs de paraderoute. Vanaf maandag 16 maart zijn er vier voorstellingen per dag, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Noord-Italië

Het is niet de eerste maatregel die Disneyland Paris neemt om de verspreiding van corona tegen te gaan. Eerder werd al besloten om personeelsleden die onlangs in Noord-Italië, China, Singapore, Zuid-Korea of Iran waren verplicht naar huis te sturen. Ook zijn op verschillende plekken voor en achter de schermen extra pompjes met ontsmettingsmiddel te vinden. Zondag werd een onderhoudsmedewerker positief getest op het virus.



Een voorlichter benadrukt in gesprek met Looopings dat Disneyland Paris - in tegenstelling tot Hong Kong Disneyland, Shanghai Disney en Tokyo Disney - wel gewoon open is. Hij laat weten dat er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het resort operationeel kan blijven. Alleen als de Franse overheid het eist, gaan de Parijse Disney-parken dicht.





