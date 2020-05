Walibi Holland

Walibi Holland toont nieuwe parkplattegrond

Walibi Holland presenteert dit jaar een nieuwe parkplattegrond. De kaart van het pretpark is opnieuw ontworpen, met een iets andere tekenstijl en warmere kleuren. Ook het nieuwe uiterlijk van themagebied Speed Zone is op de plattegrond te zien.



Het parkdeel, met attracties als Space Shot, G-Force en Goliath, werd de afgelopen maanden gerenoveerd. Daarbij zijn attracties geverfd en kwamen er nieuwe decoraties. Vanaf de seizoensstart op maandag 25 mei kunnen bezoekers het eindresultaat met eigen ogen aanschouwen.





ZIE OOK: Walibi Holland vernieuwt skyline: ander uiterlijk voor Space Shot



Van de acht populairste attracties wordt op de plattegrond ook het logo afgebeeld. Dat zijn Xpress: Platform 13, Crazy River, Lost Gravity, Speed of Sound, El Rio Grande, Condor, Goliath en Untamed. Achtbaan Goliath kreeg een zilverkleurig logo.



Fontein

Wat verder opvalt, is dat de pratende fontein tegenover restaurant Club W.A.B nu wordt gezien als attractie. De officiƫle naam luidt Water Chat.













ZIE OOK: Walibi Holland start het pretparkseizoen op 25 mei