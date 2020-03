Legoland Discovery Centre Scheveningen

Lekkages en scheuren in gebouw Legoland Scheveningen

In het gebouw van het nieuwe pretpark Legoland Discovery Centre, gelegen aan de Scheveningse Boulevard, zijn lekkages en scheuren ontdekt. Dat bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. De geplande openingsdatum van de nieuwe trekpleister zou niet in gevaar zijn.



"Er zijn lekkages ontdekt en er is scheurvorming in het kelderdak aangetroffen", aldus de voorlichtster. "Toen nader onderzoek werd gedaan naar deze gebreken is gebleken dat de draagkracht van het kelderdak te laag is voor zwaar verkeer."





Uit voorzorg wordt voortaan geen zwaar verkeer, zoals diepladers en hijskranen, meer toegelaten op dat deel van het dak. "Daarmee is de kelder veilig en kunnen alle functies van het gebouw worden gebruikt."



Gevolgen

De opening van Legoland Scheveningen moet plaatsvinden op donderdag 7 mei. Verder zijn er voor begin mei speciale testdagen gepland. De mankementen aan het gebouw gooien geen roet in het eten, weet de voorlichtster. "Het heeft geen gevolgen voor de openingsdatum of verdere operatie van Legoland Discovery Centre Scheveningen."

