Foto's: binnenkijken in stationsgebouw van Efteling-achtbaan Max & Moritz

Hoe ziet het stationsgebouw van de nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz er van binnen uit? Wie de ruimte binnenloopt, waant zich in een werkplaats van een Duitse klokkenmakerij, met gereedschappen, schilderijen met uitvindingen en enorme tandwielen. Aan het plafond hangen animatronics van de hoofdrolspelers Max en Moritz.



Zij hebben net hun laatste uitvinding afgerond: zeepkisten om te kunnen ontsnappen uit de werkplaats, die eigendom is van hun moeder Frau Schmetterling. Vandaag werden de eerste karretjes van één van de twee banen geplaatst. Later deze week moeten de testritten beginnen.





Eigenlijk was het niet de bedoeling dat het interieur van het station vandaag onthuld zou worden, temeer omdat sommige onderdelen nog niet af zijn. Zo heeft één van de animatronics nog geen kleding aan. Toch stapte een presentator van een regionale omroep zonder overleg met een draaiende camera naar binnen.



Schoolmeester

Verder wist Efteling-fan Jeroen Schulz een andere animatronic op de gevoelige plaat vast te leggen. Aan de zijkant van het station bevindt zich een groen schoolgebouwtje. Achter één van de luikjes verschijnt schoolmeester Lämpel, die ook een belangrijke rol speelt in het verhaal.



De twee kwajongens hebben zijn pijp namelijk gevuld met buskruit, wat zorgt voor een ontploffing. Daardoor maakt de trein van Max een tweede rondje. In eerste instantie wordt Lämpel uitgebeeld als silhouet. Na afloop van de tweede rit zijn er vlammen zichtbaar achter de schoolramen, hangt het bordje scheef en komt de zwartgeblakerde meester boos naar buiten.



Windvlaag

De trein van Moritz maakt ook twee rondjes, doordat Max buiten op en neer op een scheetkussen springt. De windvlaag die hij veroorzaakt, geeft de karretjes extra vaart. Na de tweede ronde zijn alleen de bungelende beentjes van Max nog zichtbaar vanuit het plafond.

















































