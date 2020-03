Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen nodigt bekende youtubers uit: 'Kinderen kennen ze vast'

Attractiepark Slagharen heeft bekendgemaakt wie van de partij zal zijn tijdens een speciale YouTube-dag. Op zondag 12 april - eerste paasdag - vindt het evenement Invites plaats, dat gepromoot wordt als het 'grootste kinderfeestje van Nederland'. Bezoekers kunnen vier grote YouTube-namen ontmoeten.



Dat zijn Don de Jong (746.000 abonnees), De Bellinga's (438.000 abonnees), vThorben (393.000 abonnees) en Paraduze (262.000 abonnees). Het pretpark realiseert zich dat die namen bij veel volwassenen waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen. "Zeggen deze influencers jou niets? Kinderen kennen ze vast!", staat in een nieuwsbrief.





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen organiseert 'grootste kinderfeestje van Nederland'



Naast de meet-and-greets staan er knutselworkshops en wetenschappelijke experimenten op het programma. Verder zorgt het park voor een PlayStation Game Area en een Nerf Lasergame Area. Entreebewijzen kosten 14,90 euro. Abonnementhouders van Slagharen hoeven geen kaartje te kopen. Jarigen mogen gratis naar binnen.



Onderscheid

Vorig jaar vond Invites voor de eerste keer plaats, toen nog op twee dagen in april. Er werd toen onderscheid gemaakt tussen meisjes op zaterdag en jongens op zondag. Van dat concept is nu afgestapt. In 2018 was er ook al een YouTube-dag in Slagharen, zonder extra activiteiten.

ZIE OOK: Toverland maakt eerste namen voor YouTube-evenement bekend