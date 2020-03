Diergaarde Blijdorp

Partij voor de Dieren wil subsidie voor Blijdorp stopzetten

De Rotterdamse Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat Diergaarde Blijdorp geen gemeentelijke subsidie meer krijgt. Op dit moment ontvangt het dierenpark jaarlijks 851.000 euro om een bezoek van scholieren mogelijk te maken.



Volgens de lokale PvdD heeft een uitstapje naar Blijdorp echter geen pedagogische waarde. Literatuur, documentaires en 3D-films zouden kinderen meer leren over wilde beesten dan een bezoek aan de dierentuin. De partij heeft het Rotterdamse stadsbestuur daarom gevraagd om de subsidie stop te zetten.





Het vrijgekomen geld zou gebruikt kunnen worden voor andere activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, zoals excursies naar nationale parken.



Tijdelijke opvang

De PvdD vindt al langer dat Blijdorp niet meer van deze tijd is en wil de dierentuin een andere functie geven. "Wij willen haar omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden", staat op de website van de partij.



Blijdorp zou dan nog steeds bezoekers mogen ontvangen, mits het dierenwelzijn voorop staat. Eerder opperde de Amsterdamse afdeling van de partij al een vergelijkbaar plan voor dierentuin Artis.



Investering

Op dit moment is Diergaarde Blijdorp juist op zoek naar extra financiële middelen om een ambitieus masterplan te realiseren. Daarin wordt gesproken over een investering van maar liefst 100 miljoen euro in opknapbeurten en nieuwe verblijven.

