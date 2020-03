DierenPark Amersfoort

Auto's opengebroken bij DierenPark Amersfoort

Bezoekers van DierenPark Amersfoort hebben afgelopen weekend een onaangename verrassing gehad. Op zaterdag 7 maart zijn verschillende auto's opengebroken.



Daarbij werden autoradio's en navigatiesystemen gestolen, meldt de politie op Facebook. De diefstallen vonden plaats tussen 10.30 en 15.00 uur. Hoeveel bezoekers het slachtoffer werden van de criminelen, is niet bekend.





De politie is nog op zoek naar getuigen. Ook worden camerabeelden onderzocht. Parkeren bij de dierentuin kost 8 euro per auto per dag.

